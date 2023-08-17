«СПб Реновация» передаст за два года около 400 новых квартир для переселения жителей поселка Песочный

«СПБ Реновация», которая входит в группу «Самолет», готовит новые квартиры для поселка Песочный. Фото: пресс-служба СПб Реновация

Жителей Военно-морского городка в поселке Песочный Курортного района начнут расселять в новые квартиры. 300 квартир для этих целей в 2024 году передаст «СПБ Реновация», которая входит в группу «Самолет». В 2025 году будет сдано еще 100 квартир, расположенных в жилом комплексе «Курортный Квартал», строительство которого вскоре планируется завершить.

- Компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед городом и жителями по обновлению ветхих домов, люди получают возможность переехать в новое жилье, соответствующее современным нормам и стандартам, – говорит директор по внешним связям «СПб Реновация» Яна Грозовская.

До конца 2024 года в Песочном также планируют полностью привести в порядок улично-дорожную сеть.

Военно-морской городок был построен в 1940-х годах. Люди там жили в каркасно-насыпных домах, которые отапливались углем. В 2016 году «СПб Реновация» передала квартиры в квартале Ржевка, 35 в Красногвардейском районе первым 15-ти семьям. А в этом году новое жилье получат еще девять семей.