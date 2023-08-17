Водитель эвакуатора попал в ДТП на внутреннем кольце КАД Петербурга и погиб

Смертельное ДТП произошло на КАД Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около шести часов вечера, 17 августа, очевидцы сообщили в полицию о жутком ДТП на 44 километре внутреннего кольца КАД. На месте происшествия сотрудники органов обнаружили одного погибшего. Им оказался 34-летний водитель эвакуатора «Мерседес». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Скончавшийся не соблюдал дистанцию и наехал на грузовик «Вольво», за рулем которого находился 48-летний петербуржец, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Фура стояла в пробке перед съездом на проспект Косыгина и не могла уйти от столкновения. Из-за полученных травм шофер эвакуатора скончался на месте. Сотрудниками полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

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