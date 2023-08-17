Более 70 поликлиник отремонтируют в Петербурге в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге реализовывают программу модернизации поликлиник. Она входит в национальный проект «Здравоохранение». О том, что в 2023 году капитальный ремонт пришел в 73 медучреждения, рассказал глава комздрава Северной столицы Дмитрий Лисовец.

– Завершить к концу текущего года работы планируют на 38 объектах. К концу августа приняли лишь 17 поликлиник города, – уточнили в пресс-службе профильного комитета.

К слову, лидирует по количеству сданных медучреждений Приморский район. Программу обновления первичного звена здравоохранения продолжат и в 2024 году: завершат капремонт на 35 объектах.

Кстати, из 852 единиц медицинского оборудование 639 аппаратов уже ввели эксплуатацию в поликлиниках города на Неве. Наибольшее количество техники получил Невский, Фрунзенский и Василеостровский районы Северной столицы.