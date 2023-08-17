Гора зловонных костей животных выросла на улице Подвойского в Петербурге. Фото: vk.com/veselyposelok

Картина «Апофеоз войны» практически в натуральную величину появился на улице Подвойского. В поселке Веселый неизвестные свалили груду костей и черепов животных. Естественно, остатки скота приобрели зловонный аромат, который ощущают все домовладельцы. Информация об этом появилась в соседском одноименном сообществе ВКонтакте.

– Здесь появляются на регулярной основе какие-то стихийные свалкиб которые через какое-то время также молчаливо и исчезают. Выход один – вычислить нарушителей по видеокамерам, – прокомментировала публикацию одна из местных жительниц,

И действительно, как рассказали соседи под публикацией, спустя несколько часов источник зловония и прочий мусор исчезли. Домовладельцы предположили, что шокированные коммунальщики решили останки неизвестного происхождения убрать, не дожидаясь указа свыше.