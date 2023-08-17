Царский вокзал в Пушкине восстановят за счет бюджета Петербурга и спонсоров

Царский вокзал в Пушкине восстановят за счет спонсоров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов, депутаты Государственной думы РФ Владимир Ресин и Леонид Слуцкий провели заседание попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал». На нем общественники решили, что единственное императорское здание такого рода в России необходимо восстанавливать. Реставрацию будут проводить за счет городского и федерального бюджета, а также пожертвований, Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Сейчас разрабатывается концепция использования здания после полного восстановления, – заявил глава города на Неве Александр Беглов.

С 1930-х годов объект не использовался и пришел в запустение. Сегодня его комплексно изучают специалисты, чтобы перейти к непосредственному проектированию и реставрации. Леонид Слуцкий уточнил, что вокзал восстановят в первозданном виде. Ремонт станет первым этапом комплексного развития территории, включающей Федоровский городок и Фермский парк.