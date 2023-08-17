Движение трамваев закроют на Лиговском проспекте Петербурга до 1 октября

Движение трамваев перекроют на Лиговском проспекте Петербурга до 1 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Лиговском проспекте в Петербурге начнут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого движение вагонов временно закроют. Продлятся ограничения с 19 августа по 1 октября. Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранспорта» Северной столицы.

– Из-за дорожных работ изменится движение трамваев № 16, № 25, № 41, № 49 от набережной Обводного канала до Расстанной улицы, – говорится в сообщении организации.

Общественный транспорт № 16 перестанет ездить совсем. № 25 выедет от метро «Купчино» к набережной реки Волковки, Мгинской улице до конечной. № 41 будет двигаться от «Северной верфи» по улицам Корабельной, Кронштадтской, Новостроек, Маршала Говорова, Трефолева, Калинина, Лифляндской. Затем свернет на Обводный канал к Старо-Петергофскому проспекту. А оттуда проедет на Садовую и Марата.

От «Малой Балканской улицы» по действующей трассе до Расстанной улице выедет №49. Трамвай поедет через набережную реки Волковки, Мгинскую улицу до «Карбюраторного завода».