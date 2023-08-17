Движение троллейбусов изменили из-за ДТП на Гаккелевской улице в Петербурге

Жесткое ДТП произошло на Гаккелевской улице в Петербурге. Фото: t.me/chp_piter

Жесткое ДТП произошло поздним вечером, 17 августа, на углу Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта. Там по неизвестным причинам столкнулись сразу три автомобиля. Из-за аварии изменили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Петербурга.

– Трасса маршрута № 25 временно изменена. Общественный транспорт поедет в прямом направлении, – уточнили в пресс-службе учреждении.

Троллейбус будет двигаться от улицы Генерала Хрулева по Богатырскому проспекту. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не поступала. Но столкнувшимся автомобилям досталось прилично: у одного из них смяло передний бампер, словно жестяную банку.

Ранее spb.kp.ru писала, что водитель эвакуатора попал в ДТП на внутреннем кольце КАД Петербурга и погиб. Мужчина влетел в стоящую впереди фуру.