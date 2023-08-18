370 млрд рублей принес туризм в бюджет Петербурга за 2022 год.

Петербург лидирует по темпам восстановления туристических потоков. За минувший год гости из других регионов и стран принесли в бюджет Северной столицы 370 миллиардов рублей. А за первые шесть месяцев 2023 года город посетили более четырех миллионов туристов. О том, что загрузка отелей не снижается и держится на уровне 80 процентов, рассказали в пресс-службе Смольного.

– Петербург смог сохранить инфраструктуру и кадровый потенциал индустрии гостеприимства. Мы продолжаем создавать новые маршруты и общественные пространства для туристов, – отметил губернатор Александр Беглов.

Популярностью пользуется дорога «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба». Недавно она получила статус национальной. Кроме того, гости города полюбили историко-культурный кластер «Остров фортов» в Кронштадте, пространства «Никольские ряды», «Двор Гостинки», «Фабрика», а также «VOKZAL 1853». Последний считается крупнейшим фудмоллом в России и в Европе.