Вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей стало в Петербурге больше в 2,4 раза

В Петербурге увеличилось число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работодатели Петербурга стали в 2,4 раза чаще предлагать сотрудникам зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. В августе доля таких вакансий составила девять процентов от всех предложений. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, количество вакансий с такими зарплатами увеличилось на 142 процента. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа», пишет РБК.

Больше всего готовы платить промышленным альпинистам - в среднем 137,5 тысячи рублей. Немногим меньше предлагают агентам по недвижимости - 132,2 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули дальнобойщики - 122,8 тысячи рублей. Также в число вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц вошли предложения для автомаляра, водителя бульдозера, крановщика, монтажера тяжелого оборудования, водителя автобуса и плиточника. При этом единственной профессией из топ-10 вакансий со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей, где требуется высшее образование, стал врач.

- Высокие зарплаты врачей в Северной столице обусловлены тем, что в исследовании рассматриваются предложения о работе в частных клиниках, в частности в стоматологических, - объяснили аналитики.