Скандинавский антициклон охладит Петербург до +22 градусов 18 августа

Прохладная и сухая погода будет в Петербурге 18 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето близится к своему завершению, и на смену жаре приходит прохлада. Сегодня, 18 августа, на погоду в Петербурге повлияет скандинавский антициклон. Из-за него воздух в Северной столице прогреется от +20 до +22 градусов. И хоть в течение дня облака будут периодически появляться в небе, ждать от них дождей не стоит. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня на погоду в Петербурге окажет влияние гребень скандинавского антициклона, наполненного относительно холодными воздушными массами. Он будет двигаться с севера и не позволит облакам достичь дождевой фазы, а также ограничит дневной прогрев, - отметил синоптик.

Северо-восточный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится не сильно и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на субботу, а также утром 19 августа местами пройдут кратковременные дожди. А вот днем осадков не предвидится. Температура в этот день также окажется в пределах +20 - +22 градусов.