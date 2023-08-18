Спрос на учителей в Петербурге за год увеличился на 54 процента

В Петербурге на 54 процента вырос спрос на учителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрос на учителей в Петербурге в июле вырос на 54 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Такое увеличение вакансий на педагогов и репетиторов в первую очередь связано с началом подготовки к новому учебному году. В целом же по России рост составил 39 процентов. Самыми востребованными стали учителя иностранных языков, математики, информатики и преподаватели дошкольного образования. Такими данными поделились аналитики hh.ru.

Также в Северной столице выросла и средняя предлагаемая зарплата для учителей - на 2,3 тысячи рублей, почти до 50 тысяч рублей. Однако педагоги хотели бы получать куда больше - от 59 до 65 тысяч рублей.

- Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не меньше 59-65 тысяч рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый педагог, ищущий работу на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы, - отметили в пресс-службе сервиса.