Конная полиция Петербурга рассказала детям из санатория «Солнечное» о правилах общения с лошадьми

Дети из санатория «Солнечное» покормили и покатались на лошадях конной полиции Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Общение с животными благоприятно влияет на физическое и эмоциональное состояние детей и взрослых. Поэтому конная полиция Петербурга решила навестить ребят в санатории «Солнечное». Сотрудники познакомили детей со своими напарниками – меринами Кубернетесом и Арэсом, и рассказали, как правильно общаться с лошадьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Благодаря сотрудникам конной полиции 60 детей узнали, каким приятным и благотворным может быть контакт с животным, - отметили в ведомстве.

Общаться с лошадьми понравилось не только детям, но и взрослым. Все они смогли угостить и погладить коней. Также ребятам позволили прокатиться на животных.

После беседы с полицейскими провели конкурс рисунков мелками на асфальте. А судьей конкурса стал конь Арэс. Он вместе с полицейским несколько раз осмотрел все работы и выбрал самый лучшую из них.