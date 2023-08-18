Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:02

4-летняя девочка отравилась стиральным порошком в Петербурге

4-летняя петербурженка попала в реанимацию из-за отравления стиральным порошком
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Маленькая девочка из Петербурга попала в реанимацию с отравлением стиральным порошком.

Маленькая девочка из Петербурга попала в реанимацию с отравлением стиральным порошком.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четырехлетнюю девочку с тяжелым отравлением вечером 17 августа увезли в больницу Петербурга. Оказалось, что девочка добралась до полки, где хранится бытовая химия. Ее внимание привлекла упаковка со стиральным порошком. И ребенок решил его попробовать на вкус. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 17 августа около 17 часов в Детскую больницу №5 имени Филатова доставили четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии. Малышку забрали из квартиры на Коломяжском проспекте, - уточнил источник.

Врачи диагностировали у ребенка острое пероральное отравление неизвестным веществом. Девочку поместили в реанимацию.

Ранее spb.kp.ru писал, что двухлетняя девочка попала в больницу с тяжелым отравлением таблетками. Оказалось, что малышка перепутала лекарства с конфетами.