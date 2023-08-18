Водителя раздавило кабиной грузовика в Ленобласти

Водитель из-за своей неосторожности погиб под кузовом грузовика в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Ремонт машины всегда требует осторожности. Особенно, если дело касается больших грузовиков. Ведь неизвестно, что может пойти не так. Невнимательность водителя грузовика стоила ему жизни. Мужчина днем 17 августа ремонтировал «КамАЗ» на территории ЗАО «Октябрьское» в деревне Терпилицы в Ленобласти. В какой-то момент он случайно выбил страховочный распор. От этого тяжелый кузов рухнул на шофера. Он получил серьезные травмы и умер на месте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Около 15 часов при ремонте «КамАЗа» 57-летний водитель ЗАО, находясь под поднятым кузовом грузовика, по собственной неосторожности выбил страховочный распор. В результате этого кузов опустился на мужчину. Он от полученных травм скончался на месте происшествия, - уточнил источник.

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