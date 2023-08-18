Ферму по разведению креветок откроют под Петербургом в 2024 году

Креветочная ферма откроется под Петербургом в 2024 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приятная новость для всех петербуржцев и жителей Ленобласти, которые любят креветок. В 2024 году под Петербургом откроют ферму, которая будет заниматься их разведением. Мальков будут привозить из Астраханской области. Планируется, что в год там смогут производить около 3,5 тысячи тонн этого деликатеса. Поэтому жители Северной столицы и Ленобласти уже в следующем году смогут покупать самых свежих креветок. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Ферма разместится в Колтушах на Колхозной улице. Площадь завода составит порядка одной тысячи квадратных метров. Запуск производства оценили в 200 млн рублей. На эти деньги планируется не только покупка оборудования и строительство бассейнов, но и самих мальков, а также кормов для них. Кстати, для выработки тепла и электричества будут использовать древесные отходы.

- Благодаря использованию такого вида топлива нам получится экономить порядка 30 млн рублей, что позволит существенно снизить себестоимость и установить на продукт конкурентные цены, - отметили в компании «Грин Технолоджи», которая занимается разработкой проекта.