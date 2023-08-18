84-летняя петербурженка отдала лжесотруднику банка 724 тысячи рублей

Пенсионерка отдала все свои сбережения лжесотруднику банка в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

84-летняя пенсионерка из Петербурга попалась на излюбленную у мошенников схему обмана. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил пожилую женщину, что на ее счете происходят подозрительные операции, а именно кто-то пытается снять с него деньги. А чтобы сохранить свои сбережения, аферист предложил петербурженке снять средства и отдать их «доверенному» лицу. Пенсионерка доверилась мошеннику и лишилась 724 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Незнакомец убедил пенсионерку пройти в ближайшее отделение банка, снять имеющиеся на счету 724 тысячи рублей и передать «доверенному» лицу у дома 18 корпус 2 по улице Юных Пионеров, - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали «по горячим следам». Им оказался 26-летний безработный петербуржец.