Рецидивист набросился с ножом на кассира магазина в Петербурге

Рецидивиста задержали в Петербурге после нападения на кассиршу в магазине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тяжелая ночь выдалась у сотрудницы магазина по проспекту Королева,27к1 в Петербурге. В 3:30 17 августа туда зашел молодой человек. Сначала он сделал вид, что выбирает продукты. Но потом зашел в кассовую зону и стал угрожать кассиру ножом. Оттолкнув женщину, парень забрал все деньги из кассы – 10 тысяч рублей, а также мобильный телефон кассирши. Потом он выбежал из магазина и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Он сказал: «Дай деньги». Я видела в его руках нож и испугалась, - рассказала кассирша.

Однако скрываться долго преступнику не удалось. Спустя пару часов после нападения его задержали у дома 6 по Торфяной дороге. Оказалось, что 26-летний безработный петербуржец уже имеет судимости за кражи и разбой. Но теперь его биография пополнилась еще одним уголовным делом о разбое.