17-летняя девушка сломала ребра в ДТП с водителем без прав в Петербурге

17-летняя петербурженка переломала ребра в ДТП с водителем без прав. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три машины собрал в кучу 19-летний водитель без прав на Гаккелевской улице в Петербурге. Вечером 17 августа парень решил прокатить на своей Honda Accord 17-летнюю девушку. Но что-то пошло не так, и автомобиль влетел в Chevrolet, а потом от удара врезался в остановившуюся у края проезжей части Toyota. В результате аварии пострадала пассажирка Honda. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также у врачей есть подозрения на переломы ребер и левой лопатки. Об этом пишет «Мойка78».

- Пассажирку Honda госпитализировали в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, - уточнил источник.

Правоохранители составили на 19-летнего водителя иномарки протокол, а его автомобиль увезли на спецстоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.