Восьмилетнего мальчика укусила белка при сборе малины в Петербурге

Восьмилетнему мальчику поставили вакцину от бешенства после укуса белки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Восьмилетний мальчик спокойно собирал малину на дачном участке в Петербурге. Но внезапно из кустов на него набросилась белка и укусила его за руку. Родители сразу же повезли сына в травмпункт на севере города, а оттуда ребенка перевели в Петербургский государственный педиатрический медуниверситет. Врачи оказали мальчику необходимую помощь и поставили вакцину от бешенства. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

- В клинике вуза маленькому пациенту обработали рану и приняли меры, необходимые для профилактики бешенства и других инфекций, - передает пресс-служба.

Как рассказал детский хирург Данил Колесников, в клинику университета поступают дети с укусами от разных животных, в том числе ежей, енотов и лис. Что касается белок, то у них хорошо развиты челюсти, поэтому они могут серьезно травмировать. Через рану может занестись бешенство. А это смертельная болезнь, поэтому всем укушенным ставят антирабическую вакцину.