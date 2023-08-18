Мужчина убил собутыльника стиральной машиной в Ленобласти

Житель Ленобласти убил собутыльника деталью от стиральной машины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое жителей Ленобласти 15 августа выпивали в одном из домов в Волосовском районе. В какой-то момент они повздорили, и ссора переросла в драку. Тогда, вооружившись деталью стиральной машины, 34-летний мужчина набросился на 50-летнего хозяина квартиры. Агрессор ударил ею оппонента по голове, а затем скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но спустя пару дней он умер. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Следователи быстро вышли на след преступника и задержали его. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека.

- Следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе.

Следователи продолжают расследовать дело и устанавливать обстоятельства и причины случившегося.