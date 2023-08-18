Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам не покупать натертые воском яблоки

Роспотребнадзор дал несколько советов петербуржцам по выбору яблок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе начинается сезон яблок. Из них можно готовить варенье, печь шарлотку или есть их просто так. Но важно правильно выбрать этот фрукт. Так, на плодах не должно быть пятен, вмятин или других повреждений. Также следует выбирать яблоки с гладкой кожурой. А вот натертые воском фрукты лучше избегать. Отличить их от обычных можно по сильному блеску. Об этом петербуржцев предупредили в Роспотребнадзоре.

- Сильно натертые воском яблоки сложно будет отмыть, да и польза такого яблока сомнительна, - указали в ведомстве.

Яблоки содержат много полезных веществ: клетчатку, органические кислоты, макро и микроэлементы, пектины. Они помогают расщеплять и выводить жиры и холестерин, улучшают обмен веществ, работу сердечной мышцы и состояние сосудов. А в оболочке плода содержится антиоксидант кверцетин, который помогает выводить из организма тяжелые металлы.

- Однако яблоки не рекомендовано употреблять людям с заболеваниями ЖКТ: из-за грубой клетчатки может обостриться колит, а кислые сорта яблок могут привести к обострению гастрита и язвы, - предупредили в ведомстве.