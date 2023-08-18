Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 августа 2023 12:45

Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам не покупать натертые воском яблоки

Специалисты отмечают, что польза от таких яблок сомнительная
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Роспотребнадзор дал несколько советов петербуржцам по выбору яблок.

Роспотребнадзор дал несколько советов петербуржцам по выбору яблок.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе начинается сезон яблок. Из них можно готовить варенье, печь шарлотку или есть их просто так. Но важно правильно выбрать этот фрукт. Так, на плодах не должно быть пятен, вмятин или других повреждений. Также следует выбирать яблоки с гладкой кожурой. А вот натертые воском фрукты лучше избегать. Отличить их от обычных можно по сильному блеску. Об этом петербуржцев предупредили в Роспотребнадзоре.

- Сильно натертые воском яблоки сложно будет отмыть, да и польза такого яблока сомнительна, - указали в ведомстве.

Яблоки содержат много полезных веществ: клетчатку, органические кислоты, макро и микроэлементы, пектины. Они помогают расщеплять и выводить жиры и холестерин, улучшают обмен веществ, работу сердечной мышцы и состояние сосудов. А в оболочке плода содержится антиоксидант кверцетин, который помогает выводить из организма тяжелые металлы.

- Однако яблоки не рекомендовано употреблять людям с заболеваниями ЖКТ: из-за грубой клетчатки может обостриться колит, а кислые сорта яблок могут привести к обострению гастрита и язвы, - предупредили в ведомстве.