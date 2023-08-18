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НовостиОбщество18 августа 2023 13:06

Жильцам дома на Невском проспекте откачали воду из подвала после жалобы «Комсомолке»

После откачки воды специалисты оставили подвал на естественную просушку
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Из затопленного подвала дома на Невском проспекте в Петербурге откачали воду.

Из затопленного подвала дома на Невском проспекте в Петербурге откачали воду.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Центрального района в эфире радио «Комсомольской правды в Петербурге» на 92.0 FM пожаловались на подтопленный подвал дома 147 по Невскому проспекту. Петербурженка переживала, что фундамент исторического здания, которому уже больше 100 лет, может разрушиться. На просьбу о помощи отреагировал председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он в своем Telegram-канале рассказал, что связался с районной администрацией для решения проблемы.

- В районной администрации о проблеме знают и адрес держат на контроле. Разбираться с вопросом планируют поэтапно, - написал он.

Первым этапом стала откачка воды из затопленного подвала. После коммунальщики оставили его оставили на естественную просушку. Теперь управляющая компания будет следить за протечками в этом доме, чтобы оперативно их устранять.