Четырехлетняя девочка попала в реанимацию Петербурга из-за укуса змеи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне днем в реанимацию имени Раухфуса из Кировского района Ленобласти госпитализировали четырехлетнюю девочку. Малышку покусала змея. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

– За минувший год в Петербурге змеи укусили 24 человека, из них два ребенка. В этом году пострадавших больше – уже 26 местных жителей, из них шестеро детей, – рассказали в пресс-службе профильного комитета.

К слову, детская больница имени Филатова приняла в этом году пять детей после укусов змей. Каждый некоторое время находился в реанимации. Все, к счастью, остались живы.

В комздраве напомнили, что на лесной прогулке нужно топать, проверять землю впереди себя палкой. Если ползучая подруга все-таки попалась на вашем пути, нужно отойти от нее минимум на два метра.