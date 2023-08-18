Девочка отравилась неизвестной жидкостью на детской площадке в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленькая девочка отравилась неизвестной жидкостью в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти. Бутылку с веществом ребенок нашел на детской площадке у дома, гуляя с родителями. Из-за этого малышка попала в одну из больниц региона. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

– Сотрудники городской прокуратуры проверят происшествие с малолетней, отравившейся неизвестным веществом накануне вечером, – рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Правоохранители уточнили, что девочка играла на площадке около одного из домов. В какой-то момент ребенок подобрал пластиковый сосуд и сделал несколько глотков. Где в этот момент находились родители, предстоит выяснить правоохранителям. Они установят все обстоятельства, а также оценят соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетней.