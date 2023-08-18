Крупный центр производства беспилотников откроется в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупный научно-производственный центр по изготовлению беспилотников скоро появится в Северной столице. Разместят его в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Санкт-Петербург». Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города на Неве Кирилл Соловейчик.

– У нас есть мощная научная, производственная и образовательная база. Она позволит сделать на территории Петербурга масштабный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, – уточнил председатель профильного ведомства.

К слову, Северная столица производит около 30 процентов всех беспилотников в стране. Как отметил вице-губернатор Кирилл Поляков, первоочередно речь идет о гражданском использовании инновационных технологий такого типа. С начала 2024 года в Северной столице ожидается существенный рост производства БПЛА.