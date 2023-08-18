Без вести пропавшую собаку-спасателя Шельму ищут больше двух недель в Ленобласти. Фото: vk.com/public221811541

Около двух недель назад из Нижнего Новгорода в Петербург приехал пес-спасатель вместе со своей командой. Собака должна была участвовать во всероссийских соревнованиях поисковых отрядов кинологов. Но внезапно заблудилась и пропала без вести. Животное продолжают искать в окрестностях Ленобласти. О том, что верного друга и помощника по кличке Шельма так и не нашли, рассказали в группе поиска ВКонтакте.

– Собаку породы дратхаар, заблудившуюся в лесу во время спортивного этапа по поиску человека, до сих пор не нашли, – рассказали спасатели.

Обнаружившему четвероногого сотрудника «Объединения нижегородских спасателей и спортсменов» полагается вознаграждение в 100 тысяч рублей. Сейчас поисковики отрабатывают версии в окрестностях Лупполово. Они просят сфотографировать собаку или записать видео, а после позвонить и попытаться подозвать животное.