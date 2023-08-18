Движение в тоннеле дамбы ограничат с 21 августа из-за ремонта в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за ремонта в тоннеле дамбы в Петербурге вводятся временные ограничения на дорогах. Как сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Северной столицы, закрытие движение планируется с 21 августа.

– На сутки, до 22 августа, перекроют транспортный отсек Финской стороны, внешнее кольцо, – рассказали в пресс-службе городской организации.

С 23 по 25 августа ограничат движение по Невской стороне, внутреннему кольцу. Для ввода и вывода подъемной техники дорожники могут полностью перекрыть проезжую часть перед въездом в тоннель. Но подобные ограничения продлятся не дольше семи-десяти минут.

В Дирекции извинились за временные неудобства перед петербуржцами и попросили автомобилистов следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.