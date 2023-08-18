Водители иномарок подрались на проезжей части около Парнаса в Петербурге. Фото: скриншот видео

Два вспыльчивых водителя встретились на одной из дорог около «Парнаса» в Выборгском районе Петербурга. Там «Логан» не успел повернуть налево и продолжил стоять на соответствующем красном сигнале светофора. Это расстроило автомобилиста за рулем синей «Нексии». Из-за всеобщего недовольства шоферы подрались. Видео потасовки появилось в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Сначала они взаимно обменялись бранью, а потом мужчина за рулем «Рено» пшикнул перцовкой в своего оппонента, – рассказал один из свидетелй происшествия.

Когда водитель немецко-корейского транспорта оклемался, то не на шутку разозлился. Даже выше из автомобиля, чтобы догнать обидчика. А после со всей силы и мощи ударил по багажнику уезжающего авто. На крышке, к слову, осталась вмятина.

Мнения комментаторов о том, кто прав, а кто виноват в этой истории расходятся.