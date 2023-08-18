Хирург получил условку и 250 тысяч штрафа из-за умершего петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский суд Петербурга приговорил врача-хирурга к трем годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Его обвинили в неправильно выполненной операции, из-за которой умер местный житель. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В 2018 году к осужденному обратился местный житель, который прошел семь курсов полихимиотерапии и 11 циклов таргетной терапии. Врач провел пациенту операцию, после которой возникли осложнения и пациент скончался, – рассказали в пресс-службе ведомств.

Врач свою вину не признал. Он пояснил, что только во время операции специалист понял: удалить все опухоли невозможно. Поэтому обвиняемый вырезал опухоль на кишечнике и сшил его без выведения колостомы. По его мнению, операция с выводом нового кишечного хода была бы менее рискованной, но нанесла бы пациенту психологическую травму.