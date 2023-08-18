Без вести пропавшего шестилетнего мальчика ищут в Ленобласти.

Волонтеры «ЛизыАлерт» оперативно отправились на новые поиски. Срочность задачи невероятно высокая: пропал шестилетний мальчик. Он ушел из дома в массиве Горы-3, Мгинского поселения Ленобласти 18 августа. С тех пор его местоположение неизвестно. Об этом рассказали активисты в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти ребенка! Нужна помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным местным жителям спасатели.

На ориентировках, расклеенных по городу, они указали рост около 120 сантиметров, худощавое телосложение, серого цвета глаза и русые волосы. В день исчезновения на мальчике была надета желтая или голубая футболка, черные шорты, темно-синие резиновые тапки. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргам поиска Наталье и Снеже по номера 8 911 145 26 86 и 8 963 329 19 20 соответственно.