Бастрыкину доложат о проверке из-за обманутых домовладельцев в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить управляющую компанию, долгое время обманывающую домовладельцев в Петербурге. Руководство организации накопило многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими компаниями Северной столицы. Кроме того, сотрудники УК продолжают требовать деньги с граждан, в том числе за несуществующие услуги. Об этом сообщили в пресс-службе центрального ведомства.

– Организация устанавливала повышенные тарифы на основании ложных документов, которые суд признал недействительными, – рассказали в пресс-службе СКР.

Глава ведомства поручил доложить об установленных обстоятельствах, а также мерах реагирования на проблемы граждан. Проверку контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее spb.kp.ru писала, что Бастрыкину доложат о сносе исторического завода в Невском районе Петербурга.