Атмосферный фронт принес Петербургу прохладную и дождливую погоду в выходные

В воскресенье также не ожидается прояснений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предпоследние выходные августа не порадуют теплой погодой петербуржцев. Атмосферный фронт накрыл Северную столицу и принес облачность и дожди 19 августа 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм канале «Погода от шефа» метеоролог Михаил Леус.

- Температура воздуха +18 до +20 градусов, по области от +17 до +22 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - говорит синоптик.

В воскресенье также не ожидается прояснений. 20 августа в Петербурге прогнозируют дождливое утром, днем будет без осадков. При этом температура останется прежней, столбики термометров покажут до +22 градусов.

По мнению главного синоптика Петербурга, первая декада августа была теплой, но не обошлось без рекордов. Ночь 7 августа стала самой жаркой - 23,6 градусов со знаком плюс. Не обделило вниманием Северную столицу и солнце. Оно светило в городе 93,4 часа.