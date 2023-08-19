Завершены поиски шестилетнего мальчика под Петербургом

О причинах пропажи не сообщается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поиски шестилетнего мальчика под Петербургом завершены. Об этом объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт» 19 августа 2023 года. Ребенка искали почти сутки, 18 августа он пропал в районе массива Горы-3 городского поселка Мгинское в Ленобласти.

Худощавый мальчик с русыми волосами и голубыми глазами ушел в неизвестном направлении и больше его никто не видел. Он был одет шлепанцы, черные шорты и голубую футболку. Спустя сутки поисков волонтеры их завершили.

- Найден. Жив, - коротко сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт СПБ».

О причинах пропажи не сообщается.

Напомним, в Ленобласти без вести пропал 15-летний подросток. Он ушел из дома 11 августа и не вернулся. Парень живет в деревне Каложицы в Волосовском районе. Школьника ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».