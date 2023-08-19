Почти треть петербуржцев следит за курсом доллара и евро

Жители переживают, что валютные скачки могут повлиять на их жизнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация на рынке иностранных валют волнуют всех, в том числе петербуржцев. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей Северной столицы. Согласно результату анкетирования, за курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных (31%). Не следят за динамикой 47% горожан.

- К 1 сентября петербуржцы предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты горожане предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро, - сообщают выводы эксперты портала.

Примечательно, что за ситуацией на валютном рынке чаще всего следят мужчины нежели женщины.