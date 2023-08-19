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НовостиОбщество19 августа 2023 11:26

Почти треть петербуржцев следит за курсом доллара и евро

Мужчины наблюдают за переменами на валютном рынке чаще женщин
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Жители переживают, что валютные скачки могут повлиять на их жизнь.

Жители переживают, что валютные скачки могут повлиять на их жизнь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация на рынке иностранных валют волнуют всех, в том числе петербуржцев. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей Северной столицы. Согласно результату анкетирования, за курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных (31%). Не следят за динамикой 47% горожан.

- К 1 сентября петербуржцы предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты горожане предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро, - сообщают выводы эксперты портала.

Примечательно, что за ситуацией на валютном рынке чаще всего следят мужчины нежели женщины.