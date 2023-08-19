Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 13:59

Водитель KIA переехал четырехлетнего малыша во дворе дома в Петербурге

Четырехлетний мальчик, которого сбила иномарка в Петербурге, попал в больницу в состоянии средней тяжести
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В данный момент полиция проводит проверку.

В данный момент полиция проводит проверку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП с участием четырехлетнего малыша случилось в Невском районе Петербурга. Водитель автомобиля «Киа Соренто» сбил ребенка во время движения по двору на улице Антонова-Овсиенко. Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пострадавший попал под колеса после того как выскочил на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В полиции уточняют, что несовершеннолетний в это время гулял вместе с мамой.

- В результате наезда ребенок в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован, - сообщает пресс-служба полиции.

В данный момент полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП. Сам 44-летний водитель автомобиля KIA в аварии не пострадал.