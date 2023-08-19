Прожиточный минимум в Петербурге повысят до 16 322 рублей в 2024 году

В 2023 году прожиточный минимум на человека составляет 15 094 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прожиточный минимум в Петербурге повысится больше чем на тысячу рублей в 2024 году. Губернатор Северной Столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление 19 августа.

Со следующего года прожиточный минимум составит 16 322 рублей. Для трудоспособного населения – 17 791 рублей, для детей – 15 832 рублей, а для пенсионеров – 14 037 рублей.

В 2023 году прожиточный минимум на человека составляет 15 094 рубля.

Напомним, в Петербурге почти до 5% ускорилась инфляция. Это выше, чем в другом городе Северо-Западного округа и в целом по стране. Основными факторами ускорения эксперты назвали рост потребительской активности и ослабление рубля, что следует из статьи Банка России. Но также замедлился и рост стоимости бытовой техники, смартфонов, компьютеров и телевизоров. При этом снизились цены и на коммунальные услуги за счет ежегодной индексации тарифов.