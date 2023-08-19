Трамвай «Чижик» превратил в груду металла «Рено», который пытался нагло развернуться на путях в Петербурге

Водитель самостоятельно выбрался из поврежденного автомобиля. Фото: соцсети

Разворот не туда, иначе не назовешь аварию на трамвайных путях, которая случилась в Петербурге. Водитель автомобиля «Рено» пытался развернуться через пешеходный переход на Ириновском проспекте 19 августа 2023 года, но был подбит «Чижиком». От удара инормарку развернуло и превратило в груду металла.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, чудом выжил. По видео, появившимся в соцсетях от очевидцев, удар пришелся именно на сторону водителя. Свидетели ДТП бросились вытаскивать его. Прохожий смог открыть дверь машины и виновник аварии в шоковом состоянии вышел из перекореженного авто.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС. Трамвай также получил механические повреждения. О других пострадавших в аварии не сообщается.