Фестиваль прошел в Москве, Краснодаре и Казани. Фото: пресс-службу фестиваля «RT.Док: Время героев»

В Петербурге стартовал фестиваль документального кино Открытие «Rt.Док: Время героев». состоялось в одном из старейших кинотеатрах города – в «Авроре» - 19 августа. За три дня фестиваля зрителям покажут 17 документальных фильмов о героях СВО, также гости смогут лично встретиться с авторами картин и принять участие в круглых столах.

- Мы запустили наш фестиваль в годовщину СВО. Стартовали в Москве, потом были Краснодар, Казань, а теперь - Санкт-Петербург. Это истории военных, добровольцев, медиков, волонтёров, женщин, военкоров и простых жителей Донбасса, которые ежедневно находятся под обстрелами - отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

В церемонии открытия фестиваля приняли участия политические деятели, певцы и поэты, а также участники специальной военной операции Среди них — бойцы с позывными Рокот, Тур, Бо, Ахмат, Смочь. Среди первых на экранах кинотеатра прошла премьера картины режиссера документального канала RT Олега Некишева «Банда Бассотти. Цвет красный». Сюжет повествует об итальянских музыкантах, которые выступают на европейских сценах с призывом остановить преступления Киева в Донбассе.

«Комсомольская правда» стала одним из генеральных партнеров кинофестиваля.