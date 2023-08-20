Прохладно и без дождя будет в Петербурге в воскресенье, 20 августа

Прохлада придет в Петербург 20 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Петербурга ушла жара, и пока ее не предвидится. В воскресенье, 20 августа, в Северной столице будет прохладно, зато без осадков. По словам ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, на сутки город подчинится влиянию гребня скандинавского антициклона, который прекратит дожди. В общем, идеальная погода для прогулок, да и сильного ветра не ожидается.

- Температура воздуха 20 августа составит от +20 до +22 градусов, а в Ленобласти от +18 до +23 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом в течение дня будет немного падать и в итоге составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - передает синоптик в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

К слову, в понедельник, 21 августа, в Петербурге чуть потеплеет – воздух прогреется до +24 градусов по Цельсию. О дожде пока не говорят.