Мужчину убили у входа в метро «Девяткино»

Мужчина погиб после избиения у метро "Девяткино". Фото: vk.com/murinoreacts

Неизвестный убил мужчину возле входа в метро «Девяткино» под Петербургом. Все произошло в ночь на 20 августа. По сообщениям очевидцев из группы «Девяткино online, Мурино» во «Вконтакте», они наткнулись на труп у подземного перехода, ведущего к станции. Мужчина лет 30-ти неподвижно лежал на земле с открытыми глазами. Скорая к нему не успела. Подозреваемый в убийстве тем временем сбежал.

- Вероятно, убийца направился в восточное Мурино. Высланы дополнительные наряды полиции. Разыскиваются очевидцы, возможно, кто-то из них зафиксировал злоумышленника, - пишут авторы публикации о трагедии.

В комментариях к записи появился мужчина, который утверждает, что общался с полицией той же ночью, и они доложили о задержании подозреваемого. По предварительной информации, жертве потасовки хватило одного удара для того, чтобы упасть, сильно удариться и погибнуть. Неизвестно, были ли стороны конфликта пьяны.