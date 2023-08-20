Безработный из Петербурга взял в заложники женщину и бил ее мачете

Жительницу Мурино чуть не убил безработный собутыльник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

32-летняя жительница Мурино попала в заложники к безработному 43-летнему незнакомцу, который пригласил ее выпить в квартиру на улице Руставели в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Застолье началось утром в пятницу, 18 августа, но быстро перетекло в конфликт. Мужчина вспылил, схватил нож и мачете и угрожал спутнице расправой. Он пару раз ударил ее по голове и порезал левую руку. К счастью, пропажу дочери вовремя заметили родители, которые сообщили в полицию. Сотрудники МВД попали на квартиру безработного и спасли женщину из плена.

- Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу, но через сутки отправили долечиваться домой, - уточнили в полиции.

По факту нападения возбудили уголовное дело об угрозе убийством, но позже СК переквалифицировал дело на более тяжкую статью – о покушении на убийство. Владельца мачете задержали. Оказалось, у него даже нет гражданства и регистрации в Петербурге.