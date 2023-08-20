Роспотребнадзор Петербурга назвал кукурузу лекарством от боли в суставах и желудке

Роспотребнадзор Петербурга посоветовал не забывать есть кукурузу из-за ее полезных свойств. Фото: здоровое-питание.рф

Роспотребнадзор Петербурга рассказал по полезных свойствах кукурузы. По словам сотрудников ведомства, приправленный солью початок круче всех бобов по количеству витаминов и микроэлементов. В частности, в состав кукурузы входят ценные минералы вроде фосфора, железа и магния. Кроме этого в зернах содержатся витамины РР, Е, К, а также витамины группы В (В1, В2) и всемогущая аскорбиновая кислота.

- Для организма человека кукуруза полезна тем, что помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта благодаря своим пищевым волокнам. Бета-каротин и лютеин улучшают зрение. Кроме этого зерна кукурузы обладают противоотечным действием, облегчают боль в суставах и укрепляют иммунитет, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Но, естественно, выбирать кукурузу следует только у легальных торговцев. А перед употреблением – хорошо помыть и сварить.