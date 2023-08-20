Видео с убитым мужчиной у входа в метро «Девяткино» появилось в Сети

Видео с места убийства мужчины у метро "Девяткино" появилось в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

В Сети появилось видео с места убийства мужчины возле станции метро «Девяткино» под Петербургом. На записи очевидцы пытаются помочь избитому человеку и вызвать ему скорую. Но, в конце концов, все понимают, что уже поздно что-либо предпринять.

- После удара он на забор отлетел и на брусчатку приземлился, - прокомментировал произошедшую трагедию один из свидетелей.

Напомним, что убитому мужчине было 38 лет. СК проводит доследственную проверку. На теле нашли множество ссадин и синяков. По предварительной информации, убитый мужчина и его обидчик были пьяны. Между ними завязалась ссора. В ходе разборок жертву трижды ударили по голове, после чего он рухнул на землю. Нападавший сбежал, но через час его уже задержали полицейские.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования следователи примут процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.