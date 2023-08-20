Пьяный посетитель церкви-часовни святой Тамары ограбил пенсионерку

Пьяный посетитель храма-часовни святой Тамары отобрал деньги и телефон у пенсионерки. Фото: vk.com/club11828676

77-летняя пенсионерка стала жертвой ограбления в церкви-часовне святой Тамары на улице Лермонтова в Петербурге. Все произошло в субботу, 19 августа. Около 16:15 внутрь помещения ворвался незнакомец, от которого пахло перегаром. Пьяный мужчина набросился на женщину с отверткой и ножницами. Но бить он ее не собирался. Вместо этого под угрозами отобрал 800 рублей из кошелька и мобильный телефон. Убежать далеко у горе-грабителя не вышло.

- Уже через 10 минут полицейские по горячим следам задержали данного мужчину. Ему 41 лет, ранее судим. Он гражданин одного из государств, соседствующих с Россией. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ «Разбой». В худшем случая за нападение на пенсионерку мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.