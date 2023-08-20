Уголовное дело возбудили на омича, стрелявшего в любителей фурри в Гатчине

На ненавистника фурри из Гатчины завели уголовное дело. Фото: vk.com/furry_gatchina

Уголовным делом закончилась история нападения на участников встречи любителей фурри (антропоморфных животных) в Гатчине. Все случилось днем 19 августа. Группа молодежи отдыхала в Приоратском парке, как вдруг к ним подскочил неизвестный в балаклаве, бросил в них гранату и выстрелил пару раз из пневматического пистолета. Фанаты фурри не растерялись и сами задержали незваного гостя. Им оказался 22-летний житель Омска.

- С места изъяли пневматический пистолет и три фрагмента страйкбольной гранаты. Двое пострадавших обратились за помощью в скорую. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», его задержали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что задержанному парню грозит до семи лет колонии. К слову, за последний месяц это уже второе нападение на любителей антропоморфных животных, одевающихся в кошачьи ушки и лисьи хвосты. В первый раз в них тоже бросили страйкбольную гранату, обидчика тоже быстро задержали.