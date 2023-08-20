«Пиратский» фестиваль сапов с тысячей участников прошел в Выборге

Пираты прошли на сапах по Выборгу. Фото: vk.com/vyborg_news

Фестиваль сапов «Пиратская гавань» прошел в Выборге утром в воскресенье, 20 августа. Он собрал около тысячи участников. Некоторые люди вышли на воду местного залива в разнообразных костюмах. Старт заплыва начался возле гостиницы «Дружба». Многие сапборды были украшены атрибутами пиратов – попугаями, сундуками с сокровищами, штурвалами и прочим. Кто-то даже брал на борт домашних животных – в основном, собак в банданах и треуголках.

Мероприятие собрало сотни людей. Фото: vk.com/vyborg_news

- Фестиваль классный и массовый, - отметил один из участников в группе «Интересный Выборг» во «Вконтакте».

Правда, некоторые очевидцы удивились, зачем фестиваль организовали на утро, следующее за бурным празднованием Дня города. Напомним, 19 августа Выборг отметил 730-летие со дня основания шведами. Праздник завершили концертом певицы Елки, на который пришел чуть ли не весь город.