Подруга чуть не придушила 10-летнюю девочку в пансионате в Петербурге

10-летнюю девочку чуть не задушили в пансионате Курортного района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подруга чуть не убила 10-летнюю девочку в пансионате в Курортном районе Петербурга. По словам пострадавшей, в какой-то момент забавные игры чуть не закончились трагедией. Обидчица девочки зачем-то начала ее душить и бить по голове. К счастью, их вовремя разняли взрослые. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, спасенную девочку срочно отвезли в больницу. А вечером 19 августа в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о факте происшествия.

- Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, а также следы удушения на шее. Это средняя степень тяжести. Но девочка чувствует себя удовлетворительно, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту жестоких игр подруги девочки. Но от родителей пострадавшего ребенка пока не поступало заявлений с просьбой разобраться в инциденте.