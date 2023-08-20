«Накинул колючую проволоку и подвесил»: Мужчина жестоко убил пса в поселке под Выборгом

Живодер задушил пса колючей проволокой под Выборгом. Фото: vk.com/happy_heart_club

Полиция расследует жестокое и бессмысленное убийство животного в Ленобласти. В поселке Сопки под Выборгом 53-летний мужчина задушил собаку – с особым садизмом, используя колючую проволоку. Полицейских вызвали на место ночью 19 августа. У дома №4 на Березовой улице они увидели закопанный труп несчастного пса. Но хозяина рядом не было – он сбежал с места, испугавшись за свою судьбу.

- Мужчина закопал труп собаки и скрылся. Ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хозяина животного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Тем временем в соцсетях местные жители бьют тревогу и переживают, что мужчине все сойдет с рук. У них есть другие пугающие детали происшествия – например, что живодер якобы действовал со своей женой.

- Этого песика бросили на произвол бывшие работники фермы и уехали, а он так и остался жить в поселке. Все знали его судьбу, все кормили его, знали, что он безобидный, котов не гонял, дети играли с ним. И вот так эти двое решили его судьбу. Накинули колючую проволоку на шею и подвесили к вилам на трактор, - пишут очевидцы в группе «Клуб добрых сердец СПб» во «Вконтакте».