Фестиваль "Лето без интернета, где гости отдают телефон на хранение, прошел в Петербурге. Фото: vk.com/nca

Фестиваль «Лето без интернета» прошел в Петербурге у пространства «Флагшток» возле стадиона «Зенита», пока сине-бело-голубые играли против «Спартака» в Москве. Главной фишкой мероприятия стал отказ от использования телефонов. Гостям предлагали положить гаджеты в специальный конверт, а за каждый час без устройства полагался небольшой приз. Кроме этого в рамках фестиваля можно было поиграть в футбол, мини-гольф, получить значок ГТО после сдачи нормативов или даже пободаться в регби.

- Для зрителей выступили таких музыканты как Антоха МС и «СмешBand». Также в рамках фестиваля прошла большая развлекательная программа со спортивными соревнованиями, творческими активностями, играми, лекциями и многим другим, - поделились организаторы.

Добавим, что тем рекордсменам, кто провел весь день на фестивале без смартфона, полагался суперприз.