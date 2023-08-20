13 километров электросетей обновят на юге-востоке Петербурга

13 километров новых проводов установят на Петрозаводском шоссе в Петербурге. Фото: lensvet.spb.ru

13 километров электросетей планируют обновить в Петербурге на Петрозаводском шоссе. По информации «Ленсвета», работы по замене старого провода, который не был изолирован, пройдут на участке между Советским проспектом и границей с Ленобластью, включая проезды к жилым кварталам. Обновление позволит повысить безопасность воздушных линий, особенно в условиях непогоды.

- Самонесущий изолированный провод более надежен по сравнению с неизолированными проводами. Благодаря специальной полимерной оболочке даже при падении веток и деревьев на провода они будут устойчивее работать. Кроме того, снижается опасность электротравм, - поделились в пресс-службе «Ленсвета».

В итоге в Колпинском районе Северной столицы не должно остаться неизолированных проводов. Добавим, что в 2022 году на территории города проложили 250 километров нового провода. В 2023-м электрики увеличат этот показатель до 360 километров.